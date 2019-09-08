محمد بن مسعود - الدمام - قال: نسأل الله أن يكتب للأمير عبدالعزيز بن سلمان "التوفيق والعون والسداد" علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة، بأنه "إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية". وقال المغامسي؛ مغرّداً صباح اليوم "الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية وسياستها البترولية، نسأل الله تعالى أن يكتب للأمير الوزير عبدالعزيز بن سلمان التوفيق والعون والسداد". 08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 11:47 AM قال: نسأل الله أن يكتب للأمير عبدالعزيز بن سلمان "التوفيق والعون والسداد" Advertisements المغامسي عن تعيين وزير الطاقة الجديد: إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا المغامسي عن تعيين وزير الطاقة الجديد: إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة، بأنه "إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية". وقال المغامسي؛ مغرّداً صباح اليوم "الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية وسياستها البترولية، نسأل الله تعالى أن يكتب للأمير الوزير عبدالعزيز بن سلمان التوفيق والعون والسداد". الكلمات المفتاحية ، المغامسي عن تعيين وزير الطاقة الجديد: إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا ،

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