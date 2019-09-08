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نفّذت وزارة الصحة أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ، بهدف الحفاظ على سلامة المرضى.
وأوضحت "الوزارة"، أن عدد الجولات الميدانية بلغ 34430 جولة، كما أصدرت عدداً من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغ 2088 قراراً، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات.
وأبانت "الصحة"، أن قرارات لجان المخالفات بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 15 مستشفى، و234 مجمعاً طبياً، و65 صيدلية، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية، مشيرة إلى أن المخالفات الأكثر شيوعاً تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافة إلى عدم توافر الأدوية الأساسية، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وقصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 11:30 AM
نفّذت أكثر من 34 ألف جولة رقابية للحفاظ على سلامة المرضى
نفّذت وزارة الصحة أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ، بهدف الحفاظ على سلامة المرضى.
وأوضحت "الوزارة"، أن عدد الجولات الميدانية بلغ 34430 جولة، كما أصدرت عدداً من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغ 2088 قراراً، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات.
وأبانت "الصحة"، أن قرارات لجان المخالفات بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 15 مستشفى، و234 مجمعاً طبياً، و65 صيدلية، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية، مشيرة إلى أن المخالفات الأكثر شيوعاً تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافة إلى عدم توافر الأدوية الأساسية، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وقصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.
، "الصحة" تغلق 249 مستشفى ومجمعاً طبياً حتى تصحيح المخالفات ،
المصدر : الخليج 365
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