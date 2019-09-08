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استنتج علماء من اليابان والولايات المتحدة خلال إحدى الدراسات العلمية، أن التناول المنتظم للفطر يمكن أن يحمي الرجال في منتصف العمر من سرطان البروستاتا.
ووفقًا لنتائج الدراسة International Journal of Cancer؛ فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر مثل عيش الغراب المحار، ومايتاكي؛ تؤثر بشكل إيجابي على جسم الرجال.
ووجد الخبراء بحسب "سبوتنيك عربي"، أن الاستهلاك المنتظم للفطر يساعد في تحسين الحالة؛ بغض النظر عن المرحلة السريرية للمرض، ويساعد أيضًا في الوقاية من سرطان البروستاتا.
تجدر الإشارة إلى أن تناول الفطر ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل 17٪ من خطر الإصابة بمرض خطير.
وبشكل عام، شارك 36.5 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و79 سنة في التجربة. وظل العلماء يراقبونهم لمدة 13 عامًا ويجمعون البيانات الطبية.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 11:11 AM
مضادات الأكسدة به تؤثر بشكل إيجابي على أجسامهم وتقلل من خطر الإصابةهذا النوع من الأغذية يحمي الرجال في منتصف العمر من سرطان البروستاتا
استنتج علماء من اليابان والولايات المتحدة خلال إحدى الدراسات العلمية، أن التناول المنتظم للفطر يمكن أن يحمي الرجال في منتصف العمر من سرطان البروستاتا.
ووفقًا لنتائج الدراسة International Journal of Cancer؛ فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر مثل عيش الغراب المحار، ومايتاكي؛ تؤثر بشكل إيجابي على جسم الرجال.
ووجد الخبراء بحسب "سبوتنيك عربي"، أن الاستهلاك المنتظم للفطر يساعد في تحسين الحالة؛ بغض النظر عن المرحلة السريرية للمرض، ويساعد أيضًا في الوقاية من سرطان البروستاتا.
تجدر الإشارة إلى أن تناول الفطر ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل 17٪ من خطر الإصابة بمرض خطير.
وبشكل عام، شارك 36.5 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و79 سنة في التجربة. وظل العلماء يراقبونهم لمدة 13 عامًا ويجمعون البيانات الطبية.
، هذا النوع من الأغذية يحمي الرجال في منتصف العمر من سرطان البروستاتا ،
المصدر : الخليج 365
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