الأمير عبدالعزيز بن سلمان | معلومات مميزة يجب عن تعرفها عن وزير الطاقة الجديد

صدرت الأوامر الملكية في الساعات الماضية بشأن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في منصب وزير الطاقة الجديد بالحكومة السعودية، وذلك خلفًا لخالد الفالح، والذي تم إعفاءه من منصبه كوزير الطاقة بأمر ملكي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت من قبل العاهل السعودي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ لحظة إصدار هذا الأمر الملكي، بدأت إسم الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصدر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث يرغب الجميع في معرفة معلومات أكثر عن حياة الأبن الرابع للعاهل السعودي، والذي تم تعيينه في منصب وزير الطاقة خلال الساعات الماضية.

وخلال هذا التقرير من موقع عرب نيوز، سوف نقدم لكم تغطية شاملة حول تعيين عبدالعزيز بن سلمان في منصبه الجديد، وكذلك بعض المعلومات المميزة عن السيرة الذاتية للأمير السعودي، بالإضافة إلى الحديث حول بعض المهمات والملفات الهامة التي تنتظره داخل وزارة الطاقة.

من هو الأمير عبدالعزيز بن سلمان؟

يعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، هو الأبن الرابع من بين أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد تحصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة 1982، وكذلك تحصل على درجة الماجيستير بعدها بثلاث سنوات فقط من نفس الجامعة.

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وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد تم تعيينه من قبل في منصب وزير الدولة لشئون الطاقة، وكان قبلها يشغل منصب نائب وزير التبرول والثروة المعدنية، وكذلك وكيل الوزارة في بعض الفترات، وعين كذلك مستشار للوزارة لفترة طويلة، وتدرج في العديد من المناصب ومنها منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

إنجازات الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وزارة الطاقة

نجح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في أن يبالي بلاءًا حسنًا في العديد من الملفات التي تم إسنادها له من قبل القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال البترول والطاقة، ومن بينها المشاكل القضائية التي ظهرت بين شركة أرامكو وبعض الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت المملكة وقتها في تجنب وقوع خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات.

ويعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من ضمن مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وله إسهامات كبيرة للغاية في مجال الطاقة داخل المملكة العربية السعودية.