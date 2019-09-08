هبوط سعر الذهب اليوم الأحد 8/9/2019 في مصر .. تعرف عل سعر المعدن الأصفر اليوم في المملكة العربية...

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم السبت 8/9/2019 في مصر ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة على تحديث تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصرفي الأيام السابقة في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر

النوع السعر بالمصري السعر بالدولار الأمريكي أسعار الذهب عيار 24 792.12 جنيه $48.47 أسعار الذهب عيار 22 726.11 جنيه $44.43 أسعار الذهب عيار 21 693.12 جنيه $42.41 أسعار الذهب عيار 18 594.10 جنيه $36.36 أسعار الذهب عيار 14 462.07 جنيه $28.28 أسعار الذهب عيار 12 396.06 جنيه $24.24 أسعار الذهب عيار 9 297.04 جنيه $18.18 أسعار أوقية الذهب 24,635 جنيه $1,508 أسعار جنيه الذهب 5,545 جنيه $339.32 أسعار كيلو الذهب 792,116 جنيه $48,473

أسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 8/9/2019 في مصر طبقاً للبورصة المصرية

سعر الذهب اليوم في السعودية