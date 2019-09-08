check موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب لشهر محرم 1440 موقع وزارة العمل

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين من أبناء الطبقة المتوسطة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد كان أحد أهم أسباب نزول هذه المساعدات الإجراءات الإقتصادية التى تنوي عليها الحكومة السعودية تمهيداً لرؤيتها السعودية 2030م.

وتستهدف هذه المساعدة المقطوعة مساعدة الأسر الفقيرة والتى لا تملك دخل مرتفع بين أفرادها، ولذلك نجدها أحوج ما يكون إلى هذه المساعدات التى تبلغ 30 ألف ريال سعودي كحد أقصي سنوياً حيث لا تُصرف هذه المساعدة للفرد الواحد إلا مرة واحدة سنوياً، ونوضح لكم خلال هذه المقالة من خلال موقعنا “عرب نيوز” رابط الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة، فتابعونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

نقدم لكل الاسر المستهدفة لهذه المساعدة المقطوعة طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كالتالي:

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط يجب أن تُطابق كل متقدم للإستفادة من مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي وتُقدم هذه المساعدات فى الأساس كبرنامج دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل مساعدة هذه الطبقات من الأسر على تحمل ظروف الحياة والعيش فى عيشة كريمة، ونوضح لكم شروط الإستفادة من المساعدات كالتالي:

أن يتجاوز عمر المتقدم 35 عام.

أن يمر عام بعد استحقاقه للمساعدة الماضية على الأقل.

أقصى مبلغ للساعدة المقطوعة 30 ألف ريال.

تُحدد قيمة المساعدة طبقاً للدخل الشهري.

وبهكذا نختم مقالنا آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال اكتب تعليق بالأسفل، وسوف نرد عليكم فى اسرع وقت