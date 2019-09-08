من هو وزير الطاقة الملكي عبد العزيز بن سلمان؟

بعد صدور أوامر ملكية بإعفاء وزير الطاقة السابق خالد الفالح من منصبه وتعيين الأمير فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفاً له يترقب الشارع السعودي التعرف على الوزير الجديد.

شغل الأمير عبد العزيز بن سلمان منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عام 2017، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م – 2015م)، ووكيلًا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م – 2004م)، ومستشارًا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م – 1995م)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م).

اقرأ/ي أيضاً: السعودية: أوامر ملكية بإعفاء خالد الفالح من وزارته

Advertisements

كان للأمير عبد العزيز بن سلمان الدور البارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

كما يرأس الأمير عبد العزيز بن سلمان اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه التي تهدف لتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

الأمير عبد العزيز بن سلمان هو الابن الرابع للملك سلمان من زوجته سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو 2011، وهو شقيق لفهد بن سلمان وأحمد بن سلمان، وسلطان بن سلمان، وفيصل بن سلمان وحصة بنت سلمان، بحسب "المرصد".