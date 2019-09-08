منقذ موظفة “فندق صبيا”.. ثلاثيني هندي سافر مديره فظهر في “قلب الحدث”

قالت مصادر إن مصادفة نادرة كانت وراء إنقاذ موظفة استقبال فندق صبيا، من اعتداء شاب عليها، موضحة أن المسؤول الذي تدخل لوقف ما تعرضت له، ليس زميلًا لها في الموقع نفسه، وإنما يعمل في فرع آخر للفندق. وأوضحت المصادر أن الموظف، الذي ظهر في فيديو الواقعة المتداول، وهو يبعد الشاب المعتدي عن السيدة هندي في الثلاثينيات من عمره ويعمل بفرع آخر لنفس الفندق. وقال فيصل قمر الدين، الذي يعمل نائبًا لمدير الفندق وفقًا لـ«عاجل» إنه كان يقوم بالمرور على فروع الفندق نظرًا لسفر المدير العام.

وأضاف : «أعمل بفرع آخر ولكن جئت للتشييك على هذا الفرع لأرى مستوى النظافة والانتظام به»، مشيرًا إلى أنه لاحظ من خلال الكاميرا العراك بين الموظفة والعميل يقول هرعت لإنقاذها لأنه كان يضربها بشده وودت ان اضربه لكن تمالكت نفسي». وشهد «فندق صبيا»، واقعة اعتداء شاب على موظفة الاستقبال، اليوم السبت، بمنطقة جازان فيما خلا الفيديو المتداول من أي تسجيل صوتي. وأشاد مسؤولون في الفندق بكفاءة الموظفة وحسن سيرتها، مشيرين إلى أن الشخص المعتدي حضر مرتين في الموقع، الأولى كانت عند الساعة 6 م ثم غادر وعاد بعد ما يقارب 20 دقيقة، مؤكدا أنه للمرة الأولى يراه. وباشرت الجهات الأمنية الحالة- والكلام للمشرف- بعد تلقيها اتصالات من كلا الطرفين ثم طلبوا نسخة لتسجيل كاميرات المراقبة التي لا تدعم التوثيق الصوتي. واختتم تصريحه، مشيدًا بالموظفة التي لديها سجل جيد بحسب معرفتهم بها، كما أنها متزوجة وأم لطفلة.