إصابة 5 سيدات في تصادم بتاروت

أصيبت 5 سيدات، راوحت حالاتهن ما بين خطرة ومتوسطة وبسيطة، مساء أمس (السبت)، في حادث تصادم وقع على شارع الرياض الرابط بين تاروت والقطيف.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الساعة 7:04 مساء أمس بوجود تصادم في القطيف على امتداد شارع الرياض بالقرب من أحد المجمعات التجارية. وأشار إلى توجيه 3 فرق إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود 5 إصابات للسيدات راوحت بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة، تم تقديم الخدمات الطبية لهن وإسعافهن إلى مستشفيي القطيف المركزي والمواساة.
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