عاجل اليمن : عاجل :نائب الرئيس يقدم استقالته رسميا .. وهزيمة ساحقة في أبين

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :نائب الرئيس يقدم استقالته رسميا .. وهزيمة ساحقة في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية أحور محافظة أبين الأستاذ صالح أحمد ناصر عوض الكازمي صباح اليوم السبت، استقالته من منصبه.

وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" بإن الأستاذ صالح الكازمي قدم استقالته من منصبه في المجلس الانتقالي الجنوبي ولم يصفح عن ماهي الأسباب التي أجبرته على الاستقالة.

اخر الاخبار

إعلان عسكري عاجل من التحالف العربي وتحذيرات هــامة للمواطنين .. شاهد ما ورد فيه ؟

شرطة دبي تلقي القبض على القذر حمد المزروعي أثناء تورطه في جريمة أخلاقية .. شاهد (الصورة)

لن تصدق من تكون؟ وفد الانتقالي يطالب الرئيس هادي بتعيين الشخصية المقربة من الحوثيين نائبًا للرئيس .. وشخصية شمالية في منصب رفيع (الأسماء)

قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العسكري العاجل بشأن اليمن .. وتنشر فيديو هز المملكة وشل حركتها.. والحوثي يطير من الفرح (شاهد)

اسعاف فتحي بن لزرق إلى المستشفى بسبب غباء جنوبي يدعم الانتقالي ليكتب منشوره الأخير من غرفة الإنعاش

مجزرة مروعة.. قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

Advertisements

ورد الآن قبائل الجنوب تعلن النفير العام وتبدأ اليوم أول تحرك عملي ضد مليشيا الامارات (تفاصيل طارئة)

بكل جرأة ضاحي خلفان يفجر فضيحة أخلاقية كبرى بشأن ‘‘فنادق دبي’’ ودور حكام الإمارات في توفير وسائل الفسق (فيديو)

عاجل: وصول قيادات عسكرية إماراتية إلى محافظة شبوة .. وهذا ما يحدث الآن في مدينة عتق

على قناة الجزيرة الصحفي ‘‘أنيس منصور’’ يفجر مفاجأة ويتحدث عن استقالة الرئيس هادي ووضع التحالف في موقف محرج

تسريب فضائح أخلاقية للقذر ‘‘شلال شائع’’ وضباط إماراتيين في عدن .. ووكالة دولية تكشف المستور .. شاهد ماذا يفعل؟

بعد البيان الناري السعودية تحسم أمرها وتقرر الانسحاب من اليمن وتحمل هذه الجهة مسؤولية فشل التحالف وتوجه رسالة عاجلة لـ‘‘أطراف الصراع’’

قوات ضخمة تتجهز للزحف نحو عدن بعد فشل حوار جدة وإنهاء كافة الاستعدادات .. وكالة دولية تكشف (آخر التطورات)

ظهور مفاجئ للفنان ‘‘ عادل إمام ‘‘ بعد شائعة وفاته .. شاهد كيف أصبح شاحب الوجه منحني الظهر ؟ (صور)

في خطوة مفاجئة .. الملك سلمان يعلن رسميًا فك الارتباط مع الامارات ويبدا بأول تحرك عسكري ويكلف الأمير فهد بن تركي بهذه المهمة الاستخباراتية "تفاصيل"

انتصار جديد للشرعية .. قوات الجيش تنتزع أكبر ‘‘ميناء’’ من قبضة الحوثيين والإمارات وتحكم سيطرتها الكاملة عليه

يتزامن ذلك، مع هزائم ساحقة منيت بها مليشيات الامارات في ابين، وكذا إعلان قبائل المحافظة رفضها للإمارات.