عاجل اليمن : لن تصدق من تكون؟ وفد الانتقالي يطالب الرئيس هادي بتعيين الشخصية المقربة من الحوثيين نائبًا للرئيس .. وشخصية شمالية في منصب رفيع (الأسماء)

شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من تكون؟ وفد الانتقالي يطالب الرئيس هادي بتعيين الشخصية المقربة من الحوثيين نائبًا للرئيس .. وشخصية شمالية في منصب رفيع (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة رويترز للأنباء ان المجلس الانتقالي الجنوبي طلب الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية وحقيبتين في حكومة الشرعية.

وبحسب الوكالة فان تعثر المفاوضات مع حكومة الرئيس هادي سببه خلاف على دور الانتقالي في الحكومة بعد أن طلبوا منصب نائب الرئيس إلى جانب حقيبتين وزاريتين مهمتين.

ويمثل هذا الكشف ضربة لادعاءات المجلس الانتقالي الذي قال ان كل تحركاته كان الهدف منها تحرير الجنوب وطرد الحكومة التي وصفها بالفاسدة.

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ويعني حصول الانتقالي على حقائب وزارية ممارسة مهام عمله في اطار دولة الجمهورية اليمنية.

وكانت قد كشفت مصادر بأن المجلس الإنتقالي المدعوم إمارتياً قد تقدم بعدد من الطلبات في حوار جدة والتي أدت إلى تعثر ذلك الحوار وهي كما يلي :

١-تعيين خالد بحاح نائبا لرئيس الجمهورية، وهو الشخصية التي حظيت باحترام الحوثيين وقبلت المليشيات بتعيينها رئيسًا للوزراء، عقب انقلابها في 2014.

٢-تعيين طارق عفاش وزيرا للدفاع

٣- ضم محافظة الضالع اداريا الى محافظة لحج و سقطرى الى المهرة

4- ملف الأمن يكون تحت إشراف الحزام الأمني في عدن

٤-اسقاط المنطقة العسكرية الاولى وطرد جنودها من وادي حضرموت.

واعتبر مراقبون بأن هذه هي طلبات الإمارات التي تم تقديمها عبر قيادات المجلس الإنتقالي في جدة .