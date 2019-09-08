رابط موقع كتبي وطريقة تحميل حلول الأسئلة

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يعمل فريق موقع كتبي للكتب المدرسية حاليًّا على إضافة وتحديث المواد العلمية وفق الطبعة 1441هـ.

ونشر موقع كتبي بيانًا بنسبة الانتهاء من تحديث المناهج والكتب، خاصة فيما يتعلق بالأسئلة والحلول وفق المناهج الجديدة.

وأشار موقع كتبي إلى الانتهاء من تحميل كافة الكتب بنسبة 100%، في حين تم تحديث 55% من حلول الكتب، فيما تم تحميل 95% من توزيع المنهج، و85% من التحضيرات الجاهزة للمعلمين عبر موقع كتبي.

وتبادل المغردون عبر منصات مواقع التواصل رابط موقع كتبي وما يقدمه من حلول للتمرينات والأسئلة والاختبارات حسب المنهج الجديد.

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ونشرت المعلمة غادة تغريدة قالت فيها: “للمعلمين والمعلمات توزيع لكامل المنهج 1441 الطبعة الجديدة بصفحة واحدة مقدم من فريق كتبي لأغلب مواد الابتدائية والمتوسطة،ملفات قابلة للتعديل بسهولة تامة بشكل مجاني، يمكن للمعلم التعديل عليه وفق ما يناسبه”.

بدوره قال محمود عطا: “موقع كتبي مهم لكل معلم وطالب، يوفر كتب حلول الكتب تحاضير وتوازيع عروض وأوراق عمل نماذج اختبارات شرح للدروس بشكل مجاني عرض مباشر”.

يذكر أن موقع وتطبيق كتبي يوفر جميع احتياجات المعلم والطالب وولي الأمر، وذلك يشمل: كتب الطبعة الجديدة للمناهج، حلولًا للكتب، نماذج اختبارات، ملخصات، نماذج قياس.

كما يقدم للمعلم تحاضير جاهزة، توزيعًا للمنهج، أوراق عمل، عروض بوربوينت..، سجلات متابعة، جدول مواصفات، كل ذلك في موقع واحد وبأعلى جودة على منصة كتبي يعرضها في موقع كتب إلكترونية عرضًا مباشرًا “كتابي في جهازي”.

ويمكن الدخول إلى موقع كتبي عبر الرابط التالي (هنا)

