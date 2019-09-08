احذروا الجوكر !!!

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قال باحثون في مجال الأمن السيبراني، إنهم تمكنوا من اكتشاف فيروس جديد، أسموه “جوكر”، يوجد مختبئًا في 24 تطبيقًا مستخدمًا بـ Google Play، وبلغت البرامج المصابة 472 ألفًا.

وأوضح الباحثون أن الفيروس من نوع Trojan “حصان طروادة”، وهو مصمم لنشر البرامج الضارة في الأجهزة المصابة، حسبما جاء في “روسيا اليوم”.

وأضافوا إن هذا الفيروس يجمع المعلومات عن الجهاز الضحية ويستنسخ قائمة الاتصالات ونصوص المراسلات، ثم يرسلها مشفرة إلى خوادم المجرمين، إضافة لهذا يقوم هذا الفيروس بوظيفة “الناقر” (يحاكي عمل المستخدم في مواقع الإعلانات) و”يضيف” المستخدم إلى مواقع خدمية متميزة باستخدام شيفرة الرسائل القصيرة.

يستهدف هذا البرنامج الخطير المستخدمين في بلدان معينة: لذلك..، يقوم تلقائيًّا بمقارنة رمز الهاتف المحمول للضحية مع “قائمة” خاصة؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.

وحذفت Google بالفعل جميع التطبيقات المصابة من مخزن التطبيقات الرسمي.

