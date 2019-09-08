سامسونج تطلق KlaytnPhone ؛ جالكسي نوت 10 مدعوم بتقنية بلوك تشين

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أعلنت سامسونج عن إطلاقها نسخ جديدة من سلسلة جالكسي نوت 10 مدعومة بتقنية بلوك تشين أو سلسلة الكتل بالتعاون مع الشركة الكورية التي تعمل في المجال Kakao، وبذلك فإن الشركة تبدو راغبة في زيادة عدد الهواتف الرائدة التي تمتلكها بالسوق بشكل أكبر من أي وقت مضى، حيث كانت قد أطلقت نسختين أساسيتين من نوت 10 لأول مرة في تاريخها الشهر الماضي، لتأتي الآن وتزيد العدد مع هواتف بلوك تشين.

وستحمل النسخ الجديدة من سامسونج اسم KlaytnPhone في الأسواق بالرغم من أنها تحمل نفس المزايا بالنسخ العادية، باستثناء بلوك تشين.

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حيث ستحوي الهواتف محفظة مبنية على بلوك تشين مع تطبيقات مدمجة بداخلها تعمل بنفس التقنية التي ذاع صيتها مؤخرًا.

وبحسب صحيفة ووال ستريت جورنال، فإن مشتري هواتف نوت 10 الجديدة بتقنية بلوك تشين سيحصلون على مبلغ مالي من العملة الرقمية المشفرة Klay والتي طورتها Kakao مسبقًا، ما يتيح لهم تبادل العملة والقيام بمختلف العمليات كتشجيع على شراء الهاتف.

كانت سامسونج قد أطلقت محفظة بلوك تشين داخل هواتف سلسلة S10 لكن هواتف نوت الجديدة ستوفر دعم كامل للتقنية.

