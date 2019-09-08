السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة ومحافظاتها



الباحة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تبدأ صباح اليوم وتستمر حتى التاسعة مساءً.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات والحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والقرى، وبني حسن، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على الجميع بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مشيراً إلى أن الدفاع المزني يعمل لخدمة الجميع واستقبال بلاغاتهم من خلال الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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10:48ت م

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