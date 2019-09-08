السعودية اليوم / بلدي الرياض يعلن موعد "حملة شوارع الرياض"



الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

حدد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض شهر صفر المقبل، موعداً لإطلاق "حملة شوارع الرياض".

وتهدف الحملة التي ستستمر 3 أشهـر، لمعالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الطرقات، وإصلاح الأعطال في الإنارة، وترميم الأرصفة، ولوحات الشوارع.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي أن الحملة تأتي لمعالجة عدداً من الشكاوي الواردة من المواطنين، وتحسيناً للخدمات ومعالجة التشوه في طرقات المدينة، مشيراً إلى أن الأعطال الخمسة المختارة لمعالجتها في الحملة هي الأكثر تكراراً بحسب الإحصائيات الواردة من مركز طوارئ الأمانة 940.

وأضاف العريدي أنه يطمح إلى تفاعل كبير وواسع من المواطنين مع الحملة للإبلاغ عن أماكن الخلل أو الأعطال لإدراجها في جدول الإصلاح والمعالجة ضمن الحملة، ولهذه الغاية وضعت أيقونة خاصة بالحملة في مركز طوارئ الأمانة 940.

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10:05ت م

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