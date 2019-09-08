شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة بالسعوية والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء السبت أن أمراً ملكياً صدر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك سلمان، وزيراً للطاقة بدلاً من خالد الفالح.
والأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.
وعُين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
وأُعفي الفالح أيضاً في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيساً جديداً لأرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة بالسعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.