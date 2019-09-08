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تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة بالسعوية

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ذكرت وكالة الأنباء في ساعة متأخرة من مساء السبت أن أمراً ملكياً صدر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك سلمان، وزيراً للطاقة بدلاً من خالد الفالح.

والأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.

وعُين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.

وأُعفي الفالح أيضاً في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيساً جديداً لأرامكو.

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