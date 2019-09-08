السعودية | 104 آلاف امرأة تعمل في قطاع “التشييد” بالمملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:24 صباحًا, 8 سبتمبر 2019 م
المناطق - الرياض
بلغ عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء نحو 2.5 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، استحوذت العمالة الأجنبية على نحو 78.8 في المائة، والسعوديون على 21.2 في المائة.
ووفقا لـ “الاقتصادية” فبلغ عدد العاملين في قطاع التشييد من الأجانب نحو 2.17 مليون عامل أجنبي يعملون في القطاع، مقابل 302.34 ألف موظف سعودي.
واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى بـ30 في المائة بما يعادل 742.46 ألف يعملون في التشييد، والمنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنحو 642.35 ألف عامل، ومنطقة مكة المكرمة بنحو 553.42 ألف عامل.
وبلغ عدد الرجال في القطاع نحو 2.37 مليون موظف يعملون في هذا القطاع بنهاية الربع الأول من العام.
فيما وصل عدد الموظفات 103.8 ألف موظفة، النسبة الأعلى للسعويات بنسبة 85.2 في المائة بما يعادل 88.39 ألف موظفة سعودية مقابل 15.42 ألف موظفة أجنبية.
ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 149 ألف زيارة تفتيشية ميدانية خلال الربع الأول في مختلف مناطق المملكة عبر نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، نتج عنها ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، حينها، أن الزيارات الميدانية التفتيشية تمت من خلال 700 مفتش، موزعين في مختلف المناطق، مبينة أن أبرز المخالفات التي ضُبِطت تركزت في توظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين، وكذلك مخالفات لدليل تنظيم بيئة عمل المرأة.
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