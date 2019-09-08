ترامب يعلن إلغاء محادثات السلام مع طالبان

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابل، الذي تسبب في مقتل أبرياء.

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جاء ذلك في سلسلة تدوينات على “تويتر”، الأحد، قال فيها: “إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجدداً”.

وأضاف ترامب أنه ألغى اجتماعاً سرياً كان مقرراً اليوم في كامب ديفيد مع حركة طالبان على حد تعبيره.