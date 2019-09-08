2019-09-08

الفالح في أول تعليق بعد إعفائه من منصبه: توّجت حياتي بشرف عظيم

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدَّم خالد الفالح؛ وزير الطاقة السابق، في أول تعليقٍ له عقب إعفائه من منصبه، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، كما هنّأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ على تعيينه وزيراً للطاقة.

وقال الفالح؛ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم”.

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وتابع الفالح “أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للطاقة، راجياً له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع المهم”.

واختتم الفالح؛ تغريداته بتقديم الشكر لجميع زملائه قائلا: “وختاماً أتقدم بخالص الشكر والامتنان للزملاء كافة الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدّموه وما سيقدّمونه من جهودٍ في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر بالأمس أمراً ملكياً بإعفاء خالد الفالح من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.