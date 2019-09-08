- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الفالح في أول تعليق بعد إعفائه من منصبه: توّجت حياتي بشرف عظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفالح في أول تعليق بعد إعفائه من منصبه: توّجت حياتي بشرف عظيم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تقدَّم خالد الفالح؛ وزير الطاقة السابق، في أول تعليقٍ له عقب إعفائه من منصبه، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، كما هنّأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ على تعيينه وزيراً للطاقة.
وقال الفالح؛ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم”.
وتابع الفالح “أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للطاقة، راجياً له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع المهم”.
واختتم الفالح؛ تغريداته بتقديم الشكر لجميع زملائه قائلا: “وختاماً أتقدم بخالص الشكر والامتنان للزملاء كافة الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدّموه وما سيقدّمونه من جهودٍ في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر بالأمس أمراً ملكياً بإعفاء خالد الفالح من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح في أول تعليق بعد إعفائه من منصبه: توّجت حياتي بشرف عظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.