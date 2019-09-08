، نيجيريا.. نجاة 550 مسافرًا قادمين من السعودية بعد ارتطام طائرتهم بالمدرج ،

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نجى 550 مسافرًا من الجنسية النيجيرية من الموت، عقب وقوع خلل فني في أحد محركات الطائرة التي كانت تُقلهم من السعودية إلى نيجيريا، وارتطامها بالمدرج، وانزلقت عن الممر في مطار مينا بولاية نيجر في نيجيريا.
ونقلت تقارير نيجيرية عن مصدر في المطار أن الطائرة تابعة لخطوط ماكس إير، كانت تُقِل 550 مسافرًا قادمًا من السعودية، عقب أداء فريضة الحج، وعند فجر يوم السبت اضطر قائد الطائرة للهبوط في مطار مينا؛ لتضرر أحد محركاتها الأربعة.
وأشار إلى أن الطائرة ارتطمت بالمدرج، كما أنها انزلقت عن الممر، وتضرر جزء من المدرج وبعض المنشآت التابعة للمطار أيضًا لَحِقَتها بعض الأضرار نتيجة الحادث الخطير.
وتابع المصدر المطلع، أن الحادث كان خطيرًا للغاية، وكاد يتسبب في كارثة إنسانية، كما أنه في حال وقوع حريق؛ لامتد لجميع أنحاء المطار؛ كونهم لا يملكون مركبات لإطفاء الحريق في مطار مينا.
وقال إن العناية الإلهية أنقذت الركاب من كارثة مروعة وموت محقق؛ مشيرًا إلى أنه تم إجلاء الركاب فورًا، وما زالت التحقيقات جارية.
نيجيريا.. نجاة 550 مسافرًا قادمين من السعودية بعد ارتطام طائرتهم بالمدرجخالد علي الخليج 365 2019-09-08
نجى 550 مسافرًا من الجنسية النيجيرية من الموت، عقب وقوع خلل فني في أحد محركات الطائرة التي كانت تُقلهم من السعودية إلى نيجيريا، وارتطامها بالمدرج، وانزلقت عن الممر في مطار مينا بولاية نيجر في نيجيريا.
ونقلت تقارير نيجيرية عن مصدر في المطار أن الطائرة تابعة لخطوط ماكس إير، كانت تُقِل 550 مسافرًا قادمًا من السعودية، عقب أداء فريضة الحج، وعند فجر يوم السبت اضطر قائد الطائرة للهبوط في مطار مينا؛ لتضرر أحد محركاتها الأربعة.
وأشار إلى أن الطائرة ارتطمت بالمدرج، كما أنها انزلقت عن الممر، وتضرر جزء من المدرج وبعض المنشآت التابعة للمطار أيضًا لَحِقَتها بعض الأضرار نتيجة الحادث الخطير.
وتابع المصدر المطلع، أن الحادث كان خطيرًا للغاية، وكاد يتسبب في كارثة إنسانية، كما أنه في حال وقوع حريق؛ لامتد لجميع أنحاء المطار؛ كونهم لا يملكون مركبات لإطفاء الحريق في مطار مينا.
وقال إن العناية الإلهية أنقذت الركاب من كارثة مروعة وموت محقق؛ مشيرًا إلى أنه تم إجلاء الركاب فورًا، وما زالت التحقيقات جارية.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
08:23 AM
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:22 AM
عقب وقوع خلل فني في أحد محركات الطائرة التي كانت تُقلهم
نجى 550 مسافرًا من الجنسية النيجيرية من الموت، عقب وقوع خلل فني في أحد محركات الطائرة التي كانت تُقلهم من السعودية إلى نيجيريا، وارتطامها بالمدرج، وانزلقت عن الممر في مطار مينا بولاية نيجر في نيجيريا.
ونقلت تقارير نيجيرية عن مصدر في المطار أن الطائرة تابعة لخطوط ماكس إير، كانت تُقِل 550 مسافرًا قادمًا من السعودية، عقب أداء فريضة الحج، وعند فجر يوم السبت اضطر قائد الطائرة للهبوط في مطار مينا؛ لتضرر أحد محركاتها الأربعة.
وأشار إلى أن الطائرة ارتطمت بالمدرج، كما أنها انزلقت عن الممر، وتضرر جزء من المدرج وبعض المنشآت التابعة للمطار أيضًا لَحِقَتها بعض الأضرار نتيجة الحادث الخطير.
وتابع المصدر المطلع، أن الحادث كان خطيرًا للغاية، وكاد يتسبب في كارثة إنسانية، كما أنه في حال وقوع حريق؛ لامتد لجميع أنحاء المطار؛ كونهم لا يملكون مركبات لإطفاء الحريق في مطار مينا.
وقال إن العناية الإلهية أنقذت الركاب من كارثة مروعة وموت محقق؛ مشيرًا إلى أنه تم إجلاء الركاب فورًا، وما زالت التحقيقات جارية.
، نيجيريا.. نجاة 550 مسافرًا قادمين من السعودية بعد ارتطام طائرتهم بالمدرج ،
المصدر : الخليج 365
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