، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منهما ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منهما؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة.. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منهماوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-08
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منهما؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة.. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
08:21 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على "الشرقية" ونجران ومكة والمدينة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منهما؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة.. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منهما ،
المصدر : الخليج 365
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