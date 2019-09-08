“الآن” تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441| رابط أبشر توظيف jobs.moi.gov.sa للتسجيل في...

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن موعد تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441 العسكرية، حيث سيتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي للعنصر النسائي اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 9 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 8 سبتمبر 2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقد أرفقت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمات لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها عبر بوابة أبشر توظيف الإلكترونية، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر مواعيد التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية وشروط التقديم، ورابط التسجيل الرسمي المباشر.

تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441

تم الإعلان عن وجود وظائف عسكرية شاغرة بقطاع المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وقد تم تخصيص هذه الوظائف العسكرية الشاغرة للعنصر النسائي فقط للتعيين على رتبة “جندي” بالمناطق الآتية (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وقد تم تحديد مواعيد استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام 1441 من قبل إدارة القبول والتسجيل، حيث جاءت مواعيد التقديم في وظائف الأمن العام للنساء كالتالي:

يبدأ التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام “للنساء”: في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد 9 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 8 سبتمبر 2019م.

ينتهي تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441 في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 12 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 11 سبتمبر 2019م.

رابط منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني الرسمي (jobs.moi.gov.sa).

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء

أرفقت الإدارة العامة للقبول المركزي عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في التقديم بوظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية، ويمكنكم التعرف على كافة الشروط المطلوبة من خلال النقاط التالية: