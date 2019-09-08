أبشر توظيف jobs | رابط دخول موقع التوظيف الإلكتروني للتقديم في الوظائف العسكرية المتاحة الآن

نوفر رابط دخول موقع أبشر توظيف jobs الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على الوظائف العسكرية المتاحة في الوقت الحالي عبر بوابة jobs.moi.gov.sa الرسمية، إلى جانب التعرف والإطلاع على نتائج القبول المبدئي ونتائج الفرز النهائي للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها عبر بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر، حيث يتم الإعلان عن الوظائف العسكرية لعدد من القطاعات بالمملكة عبر منصة أبشر توظيف وفق الاحتياجات والمتطلبات التي يتم تحديدها من جانب القطاع المستفيد من خدمة الإعلان الوظيفي.

وقد أتاحت منصة أبشر توظيف jobs الإلكترونية اليوم الأحد بتاريخ 23 ربيع الثاني 1440 الموافق 30 ديسمبر 2018م نتائج مكافحة المخدرات 1440، حيث انتظر المتقدمين فترة طويلة لحين الإعلان عن نتائج الفرز النهائي للمقبولين مبدئياً في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرتب العسكرية الآتية (جندي، جندي أول، عريف)، ويتم التعين على الرتبة المتقدم إليها وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ومن خلال موقع عرب فور نيوز نوفر رابط منصة أبشر وزارة الداخلية للتوظيف الرسمي والوظائف العسكرية المتاحة حالياً، بالإضافة نتائج القبول المبدئي ونتائج الفرز النهائي للمتقدمين.

منصة أبشر توظيف jobs

تم إطلاق منصة التوظيف الإلكتروني “أبشر” من قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق الاستفادة بصورة مباشرة من الوظائف العسكرية المتاحة لديها، حيث يستفيد من خدمة الإعلانات الوظيفية عبر منصة وظائف وزارة الداخلية عدداً من القطاعات المختلفة بالمملكة مثل (المديرية العامة للجوازات السعودية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كلية الملك فهد الأمنية، المديرية العامة لحرس الحدود، مديرية الأمن العام، المديرية العامة للمباحث، ديوان وزارة الداخلية، وحدات التحريات المالية، المديرية العامة للدفاع المدني،المديرية العامة للسجون، أمن المنشآت) وغيرهم من القطاعات الأخرى المستفيدة من خدمات منصة أبشر توظيف jobs الإلكترونية.

ولا تحتاج بوابة أبشر للتوظيف إلى تسجيل الدخول للاستفادة من خدمة الإعلانات الوظيفية، وذلك بهدف تيسير الحصول على كافة المعلومات اللازمة عن الوظائف العسكرية الجديد عبر البوابة، إلى جانب التعرف بشكل مباشر عن نتائج الفرز المبدئي والنهائي للوظائف المتقدم إليها المستفيد من الإعلان، ويتم التقديم على وظائف أبشر من خلال اتباع الخطوات العامة للتقديم من حيث إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم والشهادات والحاصل عليها وفقاً لكل وظيفة، ويجب العلم بأنه لا يتيح الموقع إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة بنفس القطاع، وإنما يُمكن التقديم إن كان في قطاعاً مختلفاً عبر موقع أبشر توظيف jobs الرسمي.

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وتوفر بوابة وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني “أبشر” النماذج الإلكترونية التي توفر قائمة بالوظائف العسكرية المتاحة لديها، ويتم اختيار الوظيفة المرغوب في الالتحاق بها بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها المتقدم، ويجب تحري الدقة عند ملئ بيانات التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، ويمكنكم التعرف على الوظائف المتاحة حالياً ونتائج القبول من خلال اتباع رابط أبشر توظيف jobs الرسمي التالي (jobs.moi.gov.sa).

تقديم وظائف المديرية العامة للأمن العام للنساء 1441

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 9 محرم 1441هـ، ويستمر التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء حتى يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 محرم 1441هـ، ومن ترغب في التقديم لشغل وظيفة جندي بالمديرية العامة للأمن العام يمكنها ذلك بعد قراءة شروط التقديم المعلن عنها عبر بوابة أبشر توظيف jobs الإلكترونية.