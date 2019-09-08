دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإطاحة بصاحب فيديو «الأقراص المخدرة» في جدة وبحوزته المزيد

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من الإطاحة بسائق سيارة أجرة، ظهر في مقطع فيديو، وهو يعرض أقراصًا مخدرة، على أحد الأشخاص.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية، في بيان حصلت عليه «عاجل»، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام سائق سيارة أجرة بعرض أقراص إمفيتامين المخدرة على أحد الأشخاص، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك.

وتابع موضحًا أنه تبين أن المتهم مواطن من أرباب السوابق ومطلوب في قضية مخدرات، مضيفًا أنه تم القبض عليه بمحافظة جدة خلال ساعتين من مباشرة التحقيق في مقطع الفيديو، في حوزته ضبط قرص إمفيتامين مخدر، وقارورة مليئة بالمسكر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حرص وزارة الداخلية على مكافحة تهريب المخدرات وترويجها، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.