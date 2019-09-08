دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمر ملكي.. إعفاء خالد الفالح من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرًا للطاقة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، مساء اليوم السبت، بإعفاء وزير الطاقة المهندس خالد الفالح من منصبه ، وتعين صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.

كما أمر خادم الحرمين بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا للمملكة لدى مملكة البحرين‬ بالمرتبة الممتازة.

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