السعودية اليوم / تعليم جازان يعتمد مزايا جديدة لخدمة المدارس المتميزة في الاختبارات الدولية والقياس



جيزان 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عدداً من المزايا الجديدة التي ستمنح للمدارس الحاصلة على مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات الدولية والقياس.

واشتملت المزايا على منح قادة تلك المدارس بطاقة التميز من تعليم جازان التي تضمن لهم الأولوية في تقديم الخدمات وتوفير احتياجات المدرسة بما يتناسب مع تفوق وتميز طلابها وطالباتها، إضافة إلى استضافة قادتها في الملتقيات والمناسبات التعليمية كخبرات تربوية وتعليمية مع تخصيص مقاعد لهم في تلك الملتقيات ترمز لما حققوه من إنجاز كما نصت المزايا الجديدة على تقديم الخدمات التعليمية والإدارية لقادة تلك المدارس في مقر عملهم دون تكليفهم عناء مراجعة مكاتب التعليم أو الإدارة العامة، وذلك عبر فريق عمل خصص لخدمتهم.

وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن المزايا تأتي في إطار سعي الإدارة لتحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب لمساعدتهم على تحقيق نتائج عالية في الاختبارات، مضيفاً أن هذه المزايا ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وبث روح التنافس الشريف بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، كما ستسهم في نشر ثقافة التميز والتفوق في الميدان التعليمي.

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09:42ت م

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