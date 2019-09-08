السعودية اليوم / "مقدمة في أصول التفسير" درس علمي بتعاوني الطائف غداً



الطائف 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمسرة غداً، درساً علمياً بعنوان "مقدمة في أصول التفسير"، وذلك بجامع أهل التقوى بحي القيم.

ويأتي الدرس الذي يقام عقب صلاة العشاء، ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

08:10ت م

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