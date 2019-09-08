السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ستؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أحد المسارحة و الحرث و الداير و الطوال و العارضة و العيدابي و صامطة و صبيا و فيفا و هروب، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه - لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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08:09ت م

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