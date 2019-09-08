الان تتابع «سعود» يضئ منزل الدكتور فيصل القرني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- علي القرني: رزق الدكتور/ فيصل بن سعيد القرني من مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية بمولود اتفق وحرمه على تسميته سعود. “الخليج 365” تبارك للدكتور القرني وتسأل الله ان يبارك فيه وأن يرزقه بره ويجعله من عباده الصالحين.

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