الان تتابع الصحة ترد على مواطن: عافاكم الله… الكلاميديا لا تتحول إلى مرض آخر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
ردت وزارة الصحة السعودية على استفسار مواطن عن مرض الكلاميديا، موضحة انه لايتحول لمرض آخر، ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة عند التعرض له فقط.
وطالبت الوزارة المواطن بالذهاب والتواصل مع عيادات المشورة ولأخذ مزيد من الاستفسارات.
وكان المواطن قد طلب رداً عبر حساب الوزارة على موقع “تويتر” حيث قال: “انا والزوجة بس عندنا كلاميديا ولا اخذنا دواء هل يتطور ويصبح مرض الايدز هنا السؤال وشكراً”.
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