الان تتابع تفاصيل: وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات في الحرس الوطني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر فرصة تدريب وتطوير للسعوديين والسعوديات لشغل وظائف إدارية، فنية، هندسية، صحية) شاغرة في مختلف المناطق.
ومن الشروط للتقديم على البرامج التدريبية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحديث التخرج وإجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.
أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على الوظائف الصحية) وأن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للمهندسين (للمتقدمين على الوظائف الهندسية).
أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير (جيد) فمافوق وأن يكون لائقاً طبياً مع ضرورة اجتياز اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) حسب المتطلب على البرنامج التدريبي.
وسيتم التقديم على هذه البرامج عن طريق الموقع الإلكتروني للشؤون الصحية: https://www.ngha.med.sa
ولمدة (أسبوعين) من اليوم الأحد 9 / 1 / 1441 هـ .
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