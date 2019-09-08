شاهد التفاصيل: فتح باب القبول والتجنيد لحملة الثانوية العامة والتجارية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد اعتباراً من بتاريخ (1441/01/09هـ) ، للتقديم في معهد قوات الدفاع الجوي ووحدات الأمن البحرية الخاصة رتبة (جندي أول ) ومعهد الدراسات الفنية للقوات البحرية رتبة (وكيل رقيب) لحملة الثانوية العامة والتجارية.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

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أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وللتفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx