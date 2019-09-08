الان تتابع المعلمون يتدربون على العرضة السعودية اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: يطلق المركز الوطني للعرضة السعودية اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر البرنامج التدريبي لتدريب المعلمين ورواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية. وقالت دارة الملك عبدالعزيز في بيان، أن البرنامج سيتم بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب عدد من المشرفين ورواد النشاط في الوزارة ليتمكنوا من تدريب الطلاب في برنامج عن العرضة للنشاط في المدارس.

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