الان تتابع الجوازات تحسمها: النقل على سجل الزوجة يلزمه القدرة المالية والحاجة «المُلحه» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:34 ص, 8 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بعد شكوى مواطن من سائقه الخاص الرياض- الخليج 365: أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل التأشيرات على سجل الزوجة يلزمه تقديم ما يثبت القدرة المالية والحاجة الملحة. واكدت في ردها على استفسار احد المواطنين عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد ان: ما يخص عدم تجديد الإقامة.. فعلى السائق تقديم شكوى بمكتب العمل لعدم إلتزام صاحب العمل بتجديد الإقامة .. أما النقل على سجل الزوجة فيلزم تقديم ما يثبت القدرة المالية و الحاجة المُلحه.

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