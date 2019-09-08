محمد بن مسعود - الدمام - فيديو تحذيري لمحبي التنزه بالبر بضرورة أخذ الحيطة خلال هذه الأجواء انتشر على منصة يوتيوب، فيديو لأحد المواطنين يشرح خلاله كيف قتل ذئبًا هاجمهم أثناء رحلة برية على طريق تبوك- ضبا.

وفي الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر المواطن أنهم كانوا في رحلة برية، وقبل خلودهم للنوم تفاجؤوا بالذئب يهاجمهم؛ فقتلوه دهسًا بالسيارة دفاعًا عن أنفسهم.

وتأتي هذه القصة للتحذير بضرورة أخذ الحيطة والحذر في الأماكن الصحراوية التي قد يواجهون فيها مخاطر بعض الحيوانات مثل الذئاب المفترسة أو الزواحف السامة؛ خصوصًا في مثل هذه الأوقات الموسمية التي تميل فيها الأجواء للاعتدال، وتدفع الناس للتنزه في الصحراء، وبنفس الوقت ينشط خروج الزواحف وبعض الحيوانات من جحورها ومخابئها.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 08:36 AM فيديو تحذيري لمحبي التنزه بالبر بضرورة أخذ الحيطة خلال هذه الأجواء Advertisements شاهد.. مُواطن يشرح كيف قتل ذئبًا هاجمهم قبيل نومهم في رحلة برية شاهد.. مُواطن يشرح كيف قتل ذئبًا هاجمهم قبيل نومهم في رحلة برية انتشر على منصة يوتيوب، فيديو لأحد المواطنين يشرح خلاله كيف قتل ذئبًا هاجمهم أثناء رحلة برية على طريق تبوك- ضبا.

وفي الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر المواطن أنهم كانوا في رحلة برية، وقبل خلودهم للنوم تفاجؤوا بالذئب يهاجمهم؛ فقتلوه دهسًا بالسيارة دفاعًا عن أنفسهم.

وتأتي هذه القصة للتحذير بضرورة أخذ الحيطة والحذر في الأماكن الصحراوية التي قد يواجهون فيها مخاطر بعض الحيوانات مثل الذئاب المفترسة أو الزواحف السامة؛ خصوصًا في مثل هذه الأوقات الموسمية التي تميل فيها الأجواء للاعتدال، وتدفع الناس للتنزه في الصحراء، وبنفس الوقت ينشط خروج الزواحف وبعض الحيوانات من جحورها ومخابئها. الكلمات المفتاحية

، شاهد.. مُواطن يشرح كيف قتل ذئبًا هاجمهم قبيل نومهم في رحلة برية ،

المصدر : الخليج 365

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