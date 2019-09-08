، الأوامر الملكية الجديدة .. الكفاءة ومؤشرات الأداء معيار وحيد للإصلاح الهيكلي ،

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جاءت الأوامر الملكية الصادرة أمس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استكمالاً للأوامر الملكية الأسبوع الماضي، التي أكّدت استمرار القيادة السعودية في مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها رغبة في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه الأوامر الملكية المتتابعة، التي تستهدف الإصلاح الإداري والهيكلي، بإشراف سمو ولي العهد، بتوجيهٍ وتكليفٍ من مقام خادم الحرمين الشريفين، حيث يضع سمو ولي العهد، الكفاءة وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة، كمعيار أساسي في الترشيح للمقام الكريم، بعيداً عن أيّ اعتبارات أخرى لضمان استمرار تطور الدولة في مختلف المجالات.
ومنذ أن وضعت القيادة الرشيدة رؤية 2030م، كان لزاماً وضع مؤشرات أداء للتأكّد من كفاءة الوزارات والهيئات في تنفيذ خططها بالشكل الصحيح، وحرص سمو ولي العهد، على ذلك لإيمانه أن قياس الأداء بكفاءة وفاعلية هو مصدر نجاح الخطط والبرامج، ولذلك أنشأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" برئاسته، ويرتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء، حيث يستهدف المركز قياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفاءتھا وفاعلیتھا، كما يصدر المركز تقاریر ربع سنوية لصُناع القرار؛ ليعكس مدى تحقيق الأجهزة العامة أھدافها الإستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها بمبادراتها وبرامجها لرؤیة المملكة 2030، إضافة إلى دعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال جودة الخدمات، وصولاً إلى رضا المستفيدين.
هذا التنظيم الإداري المميز، يقوده ولي العهد، الذي يشرف مباشرة على عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة، ويؤكّد رغبة القيادة في العمل الجاد والحقيقي للنهوض بالوطن وتحقيق الطموحات والوصول إلى الأهداف المحددة بطريقة عملية وواضحة.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 08:33 AM
تنظيم إداري وفكر متطور يؤكّدان رغبة القيادة في النهوض بالوطن وتحقيق الطموحات
جاءت الأوامر الملكية الصادرة أمس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استكمالاً للأوامر الملكية الأسبوع الماضي، التي أكّدت استمرار القيادة السعودية في مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها رغبة في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه الأوامر الملكية المتتابعة، التي تستهدف الإصلاح الإداري والهيكلي، بإشراف سمو ولي العهد، بتوجيهٍ وتكليفٍ من مقام خادم الحرمين الشريفين، حيث يضع سمو ولي العهد، الكفاءة وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة، كمعيار أساسي في الترشيح للمقام الكريم، بعيداً عن أيّ اعتبارات أخرى لضمان استمرار تطور الدولة في مختلف المجالات.
ومنذ أن وضعت القيادة الرشيدة رؤية 2030م، كان لزاماً وضع مؤشرات أداء للتأكّد من كفاءة الوزارات والهيئات في تنفيذ خططها بالشكل الصحيح، وحرص سمو ولي العهد، على ذلك لإيمانه أن قياس الأداء بكفاءة وفاعلية هو مصدر نجاح الخطط والبرامج، ولذلك أنشأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" برئاسته، ويرتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء، حيث يستهدف المركز قياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفاءتھا وفاعلیتھا، كما يصدر المركز تقاریر ربع سنوية لصُناع القرار؛ ليعكس مدى تحقيق الأجهزة العامة أھدافها الإستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها بمبادراتها وبرامجها لرؤیة المملكة 2030، إضافة إلى دعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال جودة الخدمات، وصولاً إلى رضا المستفيدين.
هذا التنظيم الإداري المميز، يقوده ولي العهد، الذي يشرف مباشرة على عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة، ويؤكّد رغبة القيادة في العمل الجاد والحقيقي للنهوض بالوطن وتحقيق الطموحات والوصول إلى الأهداف المحددة بطريقة عملية وواضحة.
، الأوامر الملكية الجديدة .. الكفاءة ومؤشرات الأداء معيار وحيد للإصلاح الهيكلي ،
المصدر : الخليج 365
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