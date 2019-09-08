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كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن حكومة ألمانيا تبذل جهوداً "في الخفاء"؛ لإعادة العلاقات مع السعودية بعد نحو عامٍ من توقف التعاون في مجالات عدة أهمها الأمن، وذلك من خلال مهمة تدريبٍ عسكرية.
وذكر التقرير، الذي نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني، أن الشرطة الاتحادية الألمانية ستعيد إرسال مدربيها إلى السعودية بعد أن كانت هذه المهمة التدريبية قد توقفت في السابق.
وأكّد ناطقٌ باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية هذه المعلومات لـ "شبيغل"، إذ قال إن "الحكومة الاتحادية قررت استئناف المهام التدريبية في السعودية".
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 08:26 AM
من خلال مهمة تدريب عسكرية
كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن حكومة ألمانيا تبذل جهوداً "في الخفاء"؛ لإعادة العلاقات مع السعودية بعد نحو عامٍ من توقف التعاون في مجالات عدة أهمها الأمن، وذلك من خلال مهمة تدريبٍ عسكرية.
وذكر التقرير، الذي نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني، أن الشرطة الاتحادية الألمانية ستعيد إرسال مدربيها إلى السعودية بعد أن كانت هذه المهمة التدريبية قد توقفت في السابق.
وأكّد ناطقٌ باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية هذه المعلومات لـ "شبيغل"، إذ قال إن "الحكومة الاتحادية قررت استئناف المهام التدريبية في السعودية".
، "شبيغل": في الخفاء .. ألمانيا تبذل جهوداً لإعادة العلاقات مع الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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