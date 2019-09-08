، الفالح في أول تعليق له عقب إعفائه: توّجت حياتي العملية بشرف عظيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - شكر القيادة وزملاءه وهنّأ عبدالعزيز بن سلمان على تعيينه وزيراً للطاقة

قدَّم خالد الفالح؛ وزير الطاقة السابق، في أول تعليقٍ له عقب إعفائه من منصبه، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، كما هنّأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ على تعيينه وزيراً للطاقة.

وقال الفالح؛ في حسابه على "تويتر": "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم".

وتابع الفالح "أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للطاقة، راجياً له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع المهم".

واختتم الفالح؛ تغريداته بتقديم الشكر لجميع زملائه: "وختاماً أتقدم بخالص الشكر والامتنان للزملاء كافة الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدّموه وما سيقدّمونه من جهودٍ في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح".