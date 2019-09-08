ولي العهد وماكرون يستعرضان علاقات البلدين ويبحثان المستجدات في الشرق الأوسط

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات السعودية الفرنسية، وأكدا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد من الرئيس الفرنسي اليوم السبت. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

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