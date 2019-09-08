فيديو.. حكم صيام عاشوراء لمن عليها قضاء

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أكد الشيخ سليمان الماجد أنه يجوز لمن عليها قضاء من شهر رمضان أن تصوم يوم عاشوراء ثم تقضي ما عليها من أيام حسب ظروفها.
وتابع خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة أن القول بأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة هو قاعدة ومقولة فقهية وليست حديثًا نبويًّا.
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