سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 09 المحرم 1441 هـ الموافق08 سبتمبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، جهود المجلس الرئاسى من أجل عودة نازحى تاورغاء المهجرين قسرا عن منازلهم منذ 8سنوات ، مبينة لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع عميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وتمت مناقشة ما تم تنفيذه بالمدينة من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة،موجها تعليماته الفورية بضروة التعجيل لانهاء كافة المرافق التعليمية والصحية وعودة كل المواطنيين.

وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة إلى تجدد الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى كافة المحاور، وسط سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين ، وصد الجيش لهجوم لقوات حكومة الوفاق فى محورى وادى الربيع وترهونة، ونةضحة القصف الجوى لطيران الوفاق على مناطق مدينة فى مدينة ترهونة ، وقصف الجيش مجددا قاعدة طائرات تركية مسيرة فى قاعدة معتيقة .

ونقلت الصحف تصريحات المُتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني" ، "مايا كوسيانيتش" وكشفها أن مصير عملية صوفيا البحرية، التي أطلقُت عام 2015م، سيُحدد من قبل الدول الأعضاء نهاية شهر سبتمبر الجاري، منوهة إلى أن العملية لا تزال مستمرة على الرغم من إيقاف إمكانياتها البحرية قبل أشهر.

وعرجت الصحف على تصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة " فاسيلي نيبينزيا"، وتأكيده دعوة مجلس الأمن بالاجماع للالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا، موضحا ان مجلس الامن أظهر إجماعا وأن الجميع متفقون على أن النزاع في ليبيا لا يمكن حله عسكريا وينبغي على جميع الأطراف وقف الأعمال القتالية والعودة إلى المفاوضات الأممية.

وكشفت الصحف تقارير أمريكية متشائمة من مستقبل الصراع الليبي،موضحة تصريحات من مسؤلين من الإدارة فى واشنطن ،أوضحت إلى أن “قوى إقليمية” وفي إطار سعيها لتحقيق ما وصفه المصدر بـ”تحقيق مكاسب عسكرية واقتصادية” تحاول إطالة أمد الصراع في ليبيا عبر مدّ مليشيات ليبية ،وفق وصف التقارير، بالأسلحة والذخائر، وهو ما يطيل عمر الأزمة، ويُعطّل أي حل سياسي.

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07:32ت م

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