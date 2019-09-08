السفارة بكندا تُحذر المواطنين السعوديين من «دوريان»

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في كندا، المواطنين السعوديين في مقاطعة نوفا سكونيا وجزيرة الأمير إدوارد من إعصار دوريان؛ لأنه مُتوقَّعٌ عبوره بهاتين المنطقتين.
وفي بيان لها، اليوم السبت، طلبت السفارة من المواطنين في تلك المناطق توخي الحيطة والحذر، واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، ومتابعة تطورات الطقس في وسائل الإعلام.
كما دعت السفارة إلى متابعة تطورات الطقس في وسائل الإعلام، والاتصال بها في الحالات الطارئة على الرقم: 0016138908161.
ويُعد «دوريان» أقوى إعصار يضرب جزر الباهاما على الإطلاق، وجزر أباكو والباهاما الكبرى في الولايات المتحدة، ودمر البنية التحتية في عدد من المدن، ويُتوقع وصوله إلى الأراضي الكندية.
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