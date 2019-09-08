شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. إعفاء الفالح وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (السبت)، ثلاثة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
وتضمنت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
كما قضت الأوامر بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
واستندت الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المرتبة الممتازة ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
ودعا خادم الحرمين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.
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