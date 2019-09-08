شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوت دي فوار يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل رئيس جمهورية كوت دي فوار الحسن واتارا إلى جدة مساء أمس (السبت). وصل رئيس جمهورية كوت دي فوار الحسن واتارا إلى جدة مساء أمس (السبت). وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الوزير المرافق أحمد قطّان، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت دي فوار عبدالله السبيعي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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