شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: التحقيق في اعتداء على موظفة فندق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات النظامية في حادثة اعتداء شاب على موظفة استقبال فندق في محافظة صبيا. وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز تابع قضية الاعتداء فور حدوثها، وطالب بإكمال الإجراءات اللازمة.

فيما أكدت موظفة الاستقبال المعتدى عليها لـ«الخليج 365»، أنها لن تتنازل عن حقها في القضية، مبينة أنها تعيش حالة نفسية سيئة نتيجة ما تعرضت له من ضرب وإهانة.

وأضافت أنها دونت تفاصيل الحادثة للجهات الأمنية، وهي الآن تقوم بكافة الإجراءات لإنصافها، مشيرة إلى أنها ومنذ الحادثة وهي مبتعدة عن مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب مشاهدة المقطع المتداول الذي أصابها بالبكاء.

وأضافت: «الحادثة وقعت عندما دخل أحد المواطنين للفندق مساء الجمعة لاستئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود معه لينظر إليها قبل الاستئجار، إلا أنني رفضت لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، ولم أحتمل ذلك، وسكبت كوب القهوة الباردة عليه، فضربني». وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة كشف مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية الاعتداء. وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور وإحاطة التحقيقات بالحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

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وباشر فريق من هيئة السياحة بمنطقة جازان الموقع الذي شهد حادثة الاعتداء، للتحقيق والوقوف على حيثيات القضية.

وأكد مدير سياحة جازان عبده مناجي لـ«الخليج 365» أن فريقا من الهيئة يتابع القضية، وفي حالة الانتهاء سيتم إصدار بيان بذلك.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالفندق تعرض الموظفة للضرب وحدوث عراك بالأيدي بينها وبين النزيل أمس الأول (الجمعة)، بعد نقاش بينهما وصفته الموظفة بأنه «وقح».

وكانت مواقع التواصل تداولت مقطع فيديو يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في الفندق.