شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت أمس (السبت)، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ41 في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد اختتام التصفيات الأولية لجميع المشاركين، التي انتقل منها المتأهلون من حفظة كتاب الله تعالى للمرحلة النهائية.

وافتتح التصفيات رئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد بن أحمد برهجي، بكلمة تحدث في بدايتها عن عظمة القرآن، ثم شرح للمتسابقين والحضور طريقة ونظام المسابقة وكيفية احتساب درجاتها، وتحويل منصة التحكيم لأول مرة هذا العام من النظام الورقي إلى الإلكتروني.