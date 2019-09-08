شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة للنساء لمشاهدة الفعاليات في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) خصّصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم قاعة للنساء لمشاهدة أحداث التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 التي يشارك فيها هذا العام 146 متسابقاً من 103 دول من مختلف دول العالم وتقام فعالياتها بالمسجد الحرام. خصّصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم قاعة للنساء لمشاهدة أحداث التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 التي يشارك فيها هذا العام 146 متسابقاً من 103 دول من مختلف دول العالم وتقام فعالياتها بالمسجد الحرام. وزودت القاعة التي تقع بجوار القاعة الرئيسية للمسابقة بتوسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام بشاشة ضخمة تتيح من خلالها أمانة المسابقة للنساء متابعة المسابقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاعة للنساء لمشاهدة الفعاليات في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.