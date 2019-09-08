شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أجواء غير مستقرة.. لا يمكن الاعتداد بتوقعات «الخريف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من عدم استقرار الأجواء في المملكة ابتداء من اليوم (الأحد) إلى الثلاثاء القادم، مؤكدة أنها لاحظت عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، تقارير عن توقعات مبكرة لفصل الخريف، وهذا لا يمكن الاعتداد به أرصاديًّا.

وأضافت: ما يمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل، من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال تحليل معلومات المناخ التاريخية عن الـ50 عامًا السابقة.

وطالبت الهيئة من الجميع ووسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن المعلومات التي تؤدي إلى التشويش في المجتمع.