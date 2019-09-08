موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441/2019 للطلاب والموظفين فى المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك...

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي يهتم بمعرفته الكثيرين فى المملكة العربية السعودية، لأنه من بين أيام العطل والإجازات الرسمية، بالنسبة لطلاب المدارس والموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يهل علينا العيد الوطني في الذكرى الـ 89، الذى يحتفل به الشعب السعودي بتأسيس المملكة ، وتعطي الحكومة إجازة رسمية بأجر خلال هذا اليوم لجميع العاملين فى الدولة والشركات الخاصة، والطلاب بمختلف مراحل التعليم.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441

وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت رسمياً عن اجازة اليوم الوطني السعودي والذى يواكب الذكرى الـ 89 لتأسيس المملكة العربية السعودية، وهو يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، الموافق 24 محرم 1441 هـ وسيكون هذا اليوم عطلة رسمية في قطاع الموظفين بالحكومة السعودية, وفي قطاع التعليم سواء الطلبة أو المعلمين والاداريين ،عطلة رسمية لجميع الموظفين والعاملين في القطاع العام كما أنها تكون مدفوعة الأجر،كما أعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة من خلال موقع الرسمى، أن عدد أيام الإجازة بمناسبة اليوم الوطني ستكون 4 أيام، تبدأ يوم الجمعة 21 سبتمبر وتنتهي يوم الاثنين 23 سبتمبر.

إجازة اليوم الوطني السعودي في القطاع الخاص والبنوك

يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين فى البنوك السعودية و القطاع الخاص عن موعد الإجازة الرسمية لديهم بمناسبة اليوم الوطني، وقد قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون الأجازة الرسمية بالبنوك والقطاع الخاص يوم الاثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر الموافق 24 من محرم 1441، وتكون مدفوعة الأجر.